Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
05.06.2026 23:21:02
SpaceX signs $30bn deal to lease computing capacity to Google
Agreement comes ahead of a record-breaking initial public offering for Elon Musk’s rockets-to-AI conglomerateWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|29.05.26
|Alphabet A Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.26
|Alphabet A Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.26
|Alphabet A Overweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Alphabet A Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 715,00
|3,46%
|Alphabet A (ex Google)
|319,70
|0,00%
|Alphabet C (ex Google)
|317,25
|0,00%
|Tesla
|340,35
|0,00%
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