Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verliert

So bewegt sich der STOXX 50 heute.

Der STOXX 50 sinkt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,23 Prozent auf 4 521,22 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,162 Prozent auf 4 524,25 Punkte an der Kurstafel, nach 4 531,59 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 526,70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 504,36 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 338,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.02.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4 252,25 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 075,35 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 10,49 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 4 543,01 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,62 Prozent auf 48,18 CHF), AstraZeneca (+ 1,54 Prozent auf 122,82 GBP), Reckitt Benckiser (+ 0,84 Prozent auf 45,74 GBP), UniCredit (+ 0,51 Prozent auf 36,42 EUR) und SAP SE (+ 0,43 Prozent auf 180,16 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Richemont (-1,55 Prozent auf 142,50 CHF), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,28 Prozent auf 39,37 EUR), Diageo (-1,09 Prozent auf 27,64 GBP), GSK (-1,06 Prozent auf 17,56 GBP) und Nestlé (-0,99 Prozent auf 95,66 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Glencore-Aktie aufweisen. 7 917 163 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Novo Nordisk mit 534,324 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Im STOXX 50 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,66 Prozent an der Spitze im Index.

