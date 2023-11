Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich zurück

MDAX-Kurs am vierten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Zum Handelsende notierte der MDAX im XETRA-Handel 1,84 Prozent tiefer bei 25 968,50 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 242,363 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,220 Prozent leichter bei 26 396,33 Punkten in den Handel, nach 26 454,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 968,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 415,44 Zählern.

MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der MDAX bereits um 2,38 Prozent zu. Vor einem Monat, am 16.10.2023, wies der MDAX einen Wert von 25 019,40 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.08.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 27 816,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.11.2022, betrug der MDAX-Kurs 25 610,93 Punkte.

Der Index legte auf Jahressicht 2023 bereits um 1,94 Prozent zu. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 29 815,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 626,97 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Delivery Hero (+ 3,22 Prozent auf 32,22 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,80 Prozent auf 118,75 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 0,95 Prozent auf 5,76 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,89 Prozent auf 86,56 EUR) und RTL (+ 0,24 Prozent auf 33,26 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen HelloFresh (-22,40 Prozent auf 15,92 EUR), Gerresheimer (-8,95 Prozent auf 82,45 EUR), K+S (-5,24 Prozent auf 14,64 EUR), PUMA SE (-4,64 Prozent auf 53,04 EUR) und LANXESS (-4,32 Prozent auf 23,90 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX weist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 11 575 397 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 16,165 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Im MDAX hat die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die RTL-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,04 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at