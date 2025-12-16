Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsstart im Minus

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1,00 Prozent tiefer bei 3 515,17 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 556,092 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,475 Prozent auf 3 533,72 Punkte an der Kurstafel, nach 3 550,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 536,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 514,60 Zählern.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 534,64 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, bei 3 548,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.12.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3 513,65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 2,29 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit PNE (+ 2,05 Prozent auf 9,95 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,53 Prozent auf 26,70 EUR), 1&1 (+ 0,22 Prozent auf 23,25 EUR), freenet (+ 0,14 Prozent auf 28,82 EUR) und QIAGEN (+ 0,01 Prozent auf 38,34 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil SMA Solar (-4,53 Prozent auf 35,00 EUR), HENSOLDT (-4,09 Prozent auf 69,25 EUR), Siltronic (-2,45 Prozent auf 47,06 EUR), Nordex (-2,03 Prozent auf 28,94 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,00 Prozent auf 37,24 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 371 088 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 237,054 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 7,31 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at