DAX 40-Papier QIAGEN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QIAGEN von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in QIAGEN-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit QIAGEN-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 25,89 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,862 QIAGEN-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der QIAGEN-Aktie auf 38,61 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 149,09 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 49,09 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von QIAGEN bezifferte sich zuletzt auf 8,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at