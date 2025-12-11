QIAGEN Aktie

QIAGEN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40ZZU / ISIN: NL0015002CX3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 11.12.2025 15:59:01

Börse Frankfurt: DAX bewegt sich nachmittags im Plus

Börse Frankfurt: DAX bewegt sich nachmittags im Plus

Am Nachmittag wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der DAX legt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,58 Prozent auf 24 269,59 Punkte zu. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,081 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,311 Prozent auf 24 055,17 Punkte an der Kurstafel, nach 24 130,14 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 24 007,98 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 285,44 Zähler.

DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 1,06 Prozent. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 11.11.2025, bei 24 088,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, notierte der DAX bei 23 703,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, notierte der DAX bei 20 399,16 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 21,20 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 18 489,91 Zählern.

DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Daimler Truck (+ 3,78 Prozent auf 38,18 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,67 Prozent auf 226,10 EUR), Brenntag SE (+ 3,02 Prozent auf 49,13 EUR), BASF (+ 2,71 Prozent auf 44,31 EUR) und Siemens (+ 2,48 Prozent auf 237,35 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil EON SE (-3,13 Prozent auf 15,03 EUR), Deutsche Börse (-2,10 Prozent auf 214,90 EUR), QIAGEN (-1,72 Prozent auf 38,63 EUR), MTU Aero Engines (-0,88 Prozent auf 350,90 EUR) und RWE (-0,83 Prozent auf 43,17 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 2 196 675 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 239,104 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 6,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,22 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BASF-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu QIAGEN N.V.mehr Nachrichten

Analysen zu QIAGEN N.V.mehr Analysen

20.11.25 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
11.11.25 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
11.11.25 QIAGEN Kaufen DZ BANK
11.11.25 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.25 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 168,15 2,34% adidas
BASF 44,99 1,01% BASF
Brenntag SE 50,60 1,71% Brenntag SE
Daimler Truck 38,59 0,00% Daimler Truck
Deutsche Börse AG 214,60 -0,19% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 26,83 -0,41% Deutsche Telekom AG
E.ON SE 15,26 1,50% E.ON SE
Heidelberg Materials 222,80 -1,11% Heidelberg Materials
MTU Aero Engines AG 352,20 0,66% MTU Aero Engines AG
Porsche Automobil Holding SE 40,96 -0,15% Porsche Automobil Holding SE
QIAGEN N.V. 38,38 -0,36% QIAGEN N.V.
RWE AG St. 43,43 0,65% RWE AG St.
SAP SE 208,55 -0,88% SAP SE
Siemens AG 236,90 -0,88% Siemens AG

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 234,91 -0,25%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX stabil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen gehen deutlich fester ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex leicht abwärts tendiert. Die US-Börsen präsentieren sich zum Wochenschluss uneinheitlich. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen