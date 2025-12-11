Börse Frankfurt: DAX bewegt sich nachmittags im Plus

Am Nachmittag wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der DAX legt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,58 Prozent auf 24 269,59 Punkte zu. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,081 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,311 Prozent auf 24 055,17 Punkte an der Kurstafel, nach 24 130,14 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 24 007,98 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 285,44 Zähler.

DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 1,06 Prozent. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 11.11.2025, bei 24 088,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, notierte der DAX bei 23 703,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, notierte der DAX bei 20 399,16 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 21,20 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 18 489,91 Zählern.

DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Daimler Truck (+ 3,78 Prozent auf 38,18 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,67 Prozent auf 226,10 EUR), Brenntag SE (+ 3,02 Prozent auf 49,13 EUR), BASF (+ 2,71 Prozent auf 44,31 EUR) und Siemens (+ 2,48 Prozent auf 237,35 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil EON SE (-3,13 Prozent auf 15,03 EUR), Deutsche Börse (-2,10 Prozent auf 214,90 EUR), QIAGEN (-1,72 Prozent auf 38,63 EUR), MTU Aero Engines (-0,88 Prozent auf 350,90 EUR) und RWE (-0,83 Prozent auf 43,17 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 2 196 675 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 239,104 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 6,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,22 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BASF-Aktie an.

Redaktion finanzen.at