DAX-Marktbericht 11.12.2025 17:59:23

Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich fester

Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich fester

Der DAX schloss den Donnerstagshandel mit Gewinnen ab.

Schlussendlich ging es im DAX im XETRA-Handel um 0,61 Prozent aufwärts auf 24 278,21 Punkte. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,081 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,311 Prozent leichter bei 24 055,17 Punkten, nach 24 130,14 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Donnerstag bei 24 364,01 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 007,98 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 1,09 Prozent. Vor einem Monat, am 11.11.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 088,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, betrug der DAX-Kurs 23 703,65 Punkte. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, bei 20 399,16 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 21,24 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 24 771,34 Punkte. Bei 18 489,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Daimler Truck (+ 4,76 Prozent auf 38,54 EUR), Brenntag SE (+ 4,40 Prozent auf 49,79 EUR), BASF (+ 3,29 Prozent auf 44,56 EUR), Siemens (+ 3,13 Prozent auf 238,85 EUR) und Heidelberg Materials (+ 3,03 Prozent auf 224,70 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen EON SE (-3,45 Prozent auf 14,98 EUR), Deutsche Börse (-2,00 Prozent auf 215,10 EUR), QIAGEN (-1,77 Prozent auf 38,61 EUR), MTU Aero Engines (-1,33 Prozent auf 349,30 EUR) und RWE (-0,99 Prozent auf 43,10 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Aktuell weist die EON SE-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 5 577 054 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 239,104 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die BASF-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu QIAGEN N.V.

Analysen zu QIAGEN N.V.

20.11.25 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
11.11.25 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
11.11.25 QIAGEN Kaufen DZ BANK
11.11.25 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.25 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
