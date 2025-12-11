Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich fester

Der LUS-DAX befand sich am Donnerstag im Aufwind.

Zum Handelsschluss bewegte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,34 Prozent fester bei 24 297,00 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 005,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24 365,50 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24 194,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23 752,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, bei 20 404,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 21,70 Prozent zu Buche. Bei 24 773,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Daimler Truck (+ 4,76 Prozent auf 38,54 EUR), Brenntag SE (+ 4,40 Prozent auf 49,79 EUR), BASF (+ 3,29 Prozent auf 44,56 EUR), Siemens (+ 3,13 Prozent auf 238,85 EUR) und Heidelberg Materials (+ 3,03 Prozent auf 224,70 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen EON SE (-3,45 Prozent auf 14,98 EUR), Deutsche Börse (-2,00 Prozent auf 215,10 EUR), QIAGEN (-1,77 Prozent auf 38,61 EUR), MTU Aero Engines (-1,33 Prozent auf 349,30 EUR) und RWE (-0,99 Prozent auf 43,10 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Aktuell weist die EON SE-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 577 054 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 239,104 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,31 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,22 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

