12.12.2025 12:26:58
Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX legt am Freitagmittag zu
Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,41 Prozent stärker bei 3 576,92 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 559,541 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,174 Prozent auf 3 568,65 Punkte an der Kurstafel, nach 3 562,45 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 3 587,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3 563,06 Einheiten.
TecDAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verlor der TecDAX bereits um 0,889 Prozent. Vor einem Monat, am 12.11.2025, wurde der TecDAX mit 3 575,94 Punkten berechnet. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 12.09.2025, einen Stand von 3 564,42 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 12.12.2024, bei 3 547,58 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 4,08 Prozent zu. Bei 3 994,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3 010,36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im TecDAX aktuell
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Kontron (+ 2,23 Prozent auf 22,90 EUR), SMA Solar (+ 2,20 Prozent auf 37,16 EUR), IONOS (+ 2,14 Prozent auf 26,20 EUR), Nordex (+ 2,01 Prozent auf 29,42 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,57 Prozent auf 93,75 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil AIXTRON SE (-2,60 Prozent auf 17,27 EUR), PNE (-1,96 Prozent auf 10,00 EUR), Sartorius vz (-0,89 Prozent auf 245,30 EUR), Elmos Semiconductor (-0,62 Prozent auf 95,50 EUR) und QIAGEN (-0,27 Prozent auf 38,50 EUR).
Die teuersten TecDAX-Unternehmen
Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 866 843 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 240,185 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,57 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
