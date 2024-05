Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich leichter

Der TecDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,40 Prozent schwächer bei 3 337,57 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 510,601 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,002 Prozent auf 3 350,78 Punkte an der Kurstafel, nach 3 350,84 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 323,24 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 350,88 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 2,90 Prozent. Der TecDAX erreichte am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, einen Stand von 3 274,00 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, wurde der TecDAX mit 3 388,33 Punkten berechnet. Der TecDAX lag am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, bei 3 199,69 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 0,390 Prozent nach oben. 3 490,44 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 175,55 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 1,52 Prozent auf 37,36 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 1,33 Prozent auf 45,66 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,27 Prozent auf 22,29 EUR), freenet (+ 1,18 Prozent auf 23,98 EUR) und CompuGroup Medical SE (+ 1,17 Prozent auf 27,70 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen EVOTEC SE (-6,43 Prozent auf 8,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (-5,37 Prozent auf 84,65 EUR), SMA Solar (-4,40 Prozent auf 48,18 EUR), AIXTRON SE (-2,88 Prozent auf 20,94 EUR) und Bechtle (-2,45 Prozent auf 44,64 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 13 302 230 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 205,221 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Die 1&1-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Mit 7,70 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

