Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones gibt zum Ende des Mittwochshandels nach

Der Dow Jones zeigte sich am dritten Tag der Woche schwächer.

Schlussendlich fiel der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,39 Prozent auf 41 091,42 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13,603 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,156 Prozent schwächer bei 41 186,28 Punkten in den Mittwochshandel, nach 41 250,50 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 40 842,29 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 41 351,11 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,266 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 40 589,34 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2024, lag der Dow Jones bei 38 852,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2023, wies der Dow Jones 34 559,98 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 8,95 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 41 420,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten erreicht.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell American Express (+ 0,81 Prozent auf 257,09 USD), Amgen (+ 0,78 Prozent auf 329,49 USD), Merck (+ 0,77 Prozent auf 117,40 USD), Johnson Johnson (+ 0,60 Prozent auf 163,92 USD) und JPMorgan Chase (+ 0,50 Prozent auf 221,29 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Nike (-2,93 Prozent auf 82,79 USD), Intel (-2,29 Prozent auf 19,61 USD), Salesforce (-2,01 Prozent auf 258,90 USD), Cisco (-1,70 Prozent auf 49,85 USD) und Walt Disney (-1,55 Prozent auf 89,49 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 14 260 489 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3,099 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,05 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,47 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at