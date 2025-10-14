JPMorgan Chase Aktie
JPMorgan übertrifft Gewinnerwartungen - Zinsgeschäft und Handel im Aufwind - Aktie sinkt dennoch
Unter dem Strich stand ein Überschuss von knapp 14,4 Milliarden US-Dollar (12,4 Mrd Euro) und damit fast zwölf Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Institut am Dienstag in New York mitteilte. Zugleich übertraf JPMorgan ChaseCo die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.
So warf der Handel mit Anleihen deutlich mehr ab als im dritten Quartal 2024. Noch stärker wuchs der Aktienhandel. Weil auch die Zinseinnahmen weiter kletterten, legte Bankchef Jamie Dimon die Latte für das Gesamtjahr nun noch etwas höher. So soll der Zinsüberschuss nun etwa 95,8 Milliarden Dollar erreichen. Erst im Juli hatte Dimon sein Ziel auf 95,5 Milliarden Dollar angehoben.
Die JPMorgan-Aktie zeigt sich an der NYSE 3,23 Prozent tiefer bei 297,75 US-Dollar.
