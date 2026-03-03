Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 fällt

Am Dienstag ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Um 17:59 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 1,39 Prozent auf 24 645,94 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 1,98 Prozent auf 24 497,38 Punkte an der Kurstafel, nach 24 992,60 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 24 683,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 315,84 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 03.02.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25 338,62 Punkte. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25 606,54 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, wies der NASDAQ 100 20 425,58 Punkte auf.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,22 Prozent ein. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 26 165,08 Punkte. Bei 24 315,84 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Workday (+ 4,13 Prozent auf 139,55 USD), Atlassian (+ 3,51 Prozent auf 76,39 USD), Intuit (+ 3,42 Prozent auf 433,41 USD), Palo Alto Networks (+ 3,19 Prozent auf 154,94 USD) und Adobe (+ 3,16 Prozent auf 269,12 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Micron Technology (-6,70 Prozent auf 385,04 USD), KLA-Tencor (-5,74 Prozent auf 1 446,88 USD), MercadoLibre (-5,08 Prozent auf 1 686,78 USD), ASML (-5,02 Prozent auf 1 352,12 USD) und Lam Research (-4,77 Prozent auf 219,98 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 19 159 024 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,811 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,55 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

