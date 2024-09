Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 liegt schlussendlich im Minus

So bewegte sich der NASDAQ 100 am Mittwoch schlussendlich

Der NASDAQ 100 fiel im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,20 Prozent auf 18 921,40 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,665 Prozent tiefer bei 18 832,64 Punkten in den Handel, nach 18 958,73 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 19 070,82 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 808,76 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 2,66 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, den Wert von 18 440,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 18 654,84 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, bei 15 490,86 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 14,37 Prozent nach oben. 20 690,97 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Tesla (+ 4,18 Prozent auf 219,41 USD), Mondelez (+ 4,18 Prozent auf 75,27 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,87 Prozent auf 140,87 USD), CoStar Group (+ 1,67 Prozent auf 77,20 USD) und Analog Devices (+ 1,41 Prozent auf 221,80 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Dollar Tree (-22,16 Prozent auf 63,56 USD), Zscaler (-18,67 Prozent auf 157,13 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-5,12 Prozent auf 92,75 USD), Charter A (-4,27 Prozent auf 331,64 USD) und Super Micro Computer (-4,14 Prozent auf 423,47 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 76 616 863 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3,150 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Im NASDAQ 100 präsentiert die JDcom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Diamondback Energy-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

