Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels leichter

Am Dienstag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 1,80 Prozent tiefer bei 17 897,87 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,756 Prozent schwächer bei 18 088,71 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 226,48 Punkten am Vortag.

Bei 18 097,50 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 804,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 05.02.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 17 613,04 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 05.12.2023, den Stand von 15 877,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 12 290,81 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 8,18 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 18 333,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Baker Hughes (+ 2,51 Prozent auf 30,17 USD), eBay (+ 2,41 Prozent auf 50,09 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 2,09 Prozent auf 21,01 USD), Dollar Tree (+ 1,82 Prozent auf 149,08 USD) und Paccar (+ 1,59 Prozent auf 114,08 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Datadog A (-5,46 Prozent auf 123,53 USD), Atlassian A (-5,43 Prozent auf 196,33 USD), Intel (-5,37 Prozent auf 43,16 USD), CrowdStrike (-5,18 Prozent auf 297,56 USD) und Autodesk (-5,14 Prozent auf 247,29 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 28 598 781 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2,847 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at