Schwacher Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Am Donnerstag gibt der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,52 Prozent auf 2 533,64 Punkte nach. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,006 Prozent auf 2 546,63 Punkte an der Kurstafel, nach 2 546,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 2 533,35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 548,30 Punkten verzeichnete.

ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 0,318 Prozent. Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 11.11.2025, bei 2 414,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.09.2025, stand der ATX Prime noch bei 2 318,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 808,14 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 38,76 Prozent nach oben. Bei 2 552,51 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 745,07 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Palfinger (+ 0,76 Prozent auf 33,15 EUR), DO (+ 0,52 Prozent auf 191,80 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 0,33 Prozent auf 6,02 EUR), Raiffeisen (+ 0,22 Prozent auf 36,76 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,18 Prozent auf 56,00 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Wolford (-5,56 Prozent auf 3,40 EUR), Addiko Bank (-3,15 Prozent auf 21,50 EUR), UNIQA Insurance (-2,90 Prozent auf 14,72 EUR), Verbund (-2,59 Prozent auf 60,10 EUR) und UBM Development (-1,37 Prozent auf 21,60 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Das Handelsvolumen der UNIQA Insurance-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 19 349 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 38,039 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 1,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,09 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

