Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime zeigt sich mittags schwächer

Am Mittag ziehen sich die Anleger in Wien zurück.

Am Montag verliert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,30 Prozent auf 1 805,98 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,010 Prozent auf 1 811,17 Punkte an der Kurstafel, nach 1 811,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 1 804,97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 812,78 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, wies der ATX Prime 1 806,41 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, einen Stand von 1 838,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, bei 1 528,17 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,36 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 1 889,08 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 664,49 Punkte.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Addiko Bank (+ 6,56 Prozent auf 20,30 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,82 Prozent auf 5,60 EUR), STRABAG SE (+ 1,19 Prozent auf 38,20 EUR), OMV (+ 1,08 Prozent auf 39,18 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,65 Prozent auf 30,75 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Wolford (-10,34 Prozent auf 2,60 EUR), Marinomed Biotech (-10,02 Prozent auf 8,08 EUR), Lenzing (-2,79 Prozent auf 33,05 EUR), UBM Development (-2,75 Prozent auf 19,45 EUR) und Kapsch TrafficCom (-2,08 Prozent auf 7,54 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 61 639 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 26,855 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,38 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at