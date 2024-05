Angespannte Stimmung in Wien: ATX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge

Der ATX verlor am Abend an Wert.

Letztendlich bewegte sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,31 Prozent leichter bei 3 634,69 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 117,186 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,005 Prozent schwächer bei 3 645,66 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3 645,84 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 3 612,59 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 650,47 Punkten lag.

ATX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 1,24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.04.2024, betrug der ATX-Kurs 3 592,33 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 08.02.2024, bewegte sich der ATX bei 3 369,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2023, stand der ATX bei 3 259,84 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 6,53 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 650,47 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 305,62 Punkten.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Lenzing (+ 9,98 Prozent auf 34,15 EUR), Österreichische Post (+ 5,35 Prozent auf 31,50 EUR), Vienna Insurance (+ 2,18 Prozent auf 30,40 EUR), OMV (+ 0,98 Prozent auf 45,34 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,94 Prozent auf 43,00 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil voestalpine (-3,36 Prozent auf 24,70 EUR), Verbund (-3,15 Prozent auf 69,25 EUR), DO (-1,79 Prozent auf 143,00 EUR), BAWAG (-0,85 Prozent auf 58,65 EUR) und Erste Group Bank (-0,74 Prozent auf 45,51 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im ATX

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 784 279 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 26,091 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

2024 weist die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at