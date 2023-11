Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge

So bewegt sich der Euro STOXX 50 morgens.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,16 Prozent tiefer bei 4 172,01 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,635 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4 179,35 Zählern und damit 0,021 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 178,49 Punkte).

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 172,01 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 4 182,47 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,151 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 09.10.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 112,57 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.08.2023, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 317,33 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 09.11.2022, stand der Euro STOXX 50 noch bei 3 728,03 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2023 ein Plus von 8,19 Prozent zu Buche. Bei 4 491,51 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 802,51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Siemens (+ 1,23 Prozent auf 131,52 EUR), Bayer (+ 1,23 Prozent auf 41,94 EUR), Deutsche Börse (+ 1,12 Prozent auf 166,90 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,77 Prozent auf 21,50 EUR) und Enel (+ 0,34 Prozent auf 6,11 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Flutter Entertainment (-8,83 Prozent auf 124,90 GBP), Infineon (-1,00 Prozent auf 29,12 EUR), Eni (-0,92 Prozent auf 14,84 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,86 Prozent auf 370,80 EUR) und adidas (-0,79 Prozent auf 168,28 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 420 963 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 348,339 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Die Stellantis-Aktie präsentiert mit 3,06 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

