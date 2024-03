Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben

Mit dem MDAX ging es am Freitag abwärts.

Zum Handelsschluss tendierte der MDAX im XETRA-Handel 0,70 Prozent schwächer bei 25 983,68 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 250,289 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,020 Prozent auf 26 162,31 Punkte an der Kurstafel, nach 26 167,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 900,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 207,00 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 0,634 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 08.02.2024, einen Stand von 25 785,98 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.12.2023, notierte der MDAX bei 26 691,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.03.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 28 811,74 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 büßte der Index bereits um 3,18 Prozent ein. Bei 27 272,39 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 25 075,79 Punkten.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Aroundtown SA (+ 4,26 Prozent auf 1,91 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,09 Prozent auf 120,10 EUR), HUGO BOSS (+ 3,02 Prozent auf 56,00 EUR), TAG Immobilien (+ 2,56 Prozent auf 12,02 EUR) und LEG Immobilien (+ 1,80 Prozent auf 72,24 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen HelloFresh (-42,10 Prozent auf 6,86 EUR), AIXTRON SE (-4,91 Prozent auf 26,14 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,84 Prozent auf 120,90 EUR), HENSOLDT (-2,75 Prozent auf 33,92 EUR) und GEA (-2,37 Prozent auf 36,24 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Im MDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 23 884 603 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 17,379 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Die Lufthansa-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Mit 10,85 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

