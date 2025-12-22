Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX sackt am Mittag ab

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,44 Prozent leichter bei 30 229,38 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 361,856 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,135 Prozent fester bei 30 402,37 Punkten, nach 30 361,46 Punkten am Vortag.

Bei 30 212,76 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 30 419,13 Punkten den höchsten Stand markierte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Stand von 28 263,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, lag der MDAX bei 30 153,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, bei 25 549,77 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 17,54 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 31 754,30 Punkten. 23 135,20 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 2,47 Prozent auf 17,04 EUR), Aurubis (+ 1,85 Prozent auf 120,90 EUR), TUI (+ 1,13) Prozent auf 9,30 EUR), Nordex (+ 1,04 Prozent auf 29,26 EUR) und HELLA GmbH (+ 0,85 Prozent auf 82,70 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,32 Prozent auf 63,15 EUR), TAG Immobilien (-2,22 Prozent auf 12,75 EUR), PUMA SE (-2,14 Prozent auf 21,94 EUR), Ströer SE (-1,64 Prozent auf 35,95 EUR) und LEG Immobilien (-1,64 Prozent auf 60,10 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1 564 142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,041 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 4,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,87 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at