Jungheinrich Aktie
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
|MDAX-Kursverlauf
|
19.12.2025 17:59:07
Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX schlussendlich in Grün
Der MDAX sprang im XETRA-Handel schlussendlich um 0,28 Prozent auf 30 367,10 Punkte an. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 349,630 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,017 Prozent leichter bei 30 276,03 Punkten in den Freitagshandel, nach 30 281,18 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 30 166,10 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30 438,19 Punkten lag.
So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche legte der MDAX bereits um 1,17 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 19.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 28 656,56 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 19.09.2025, den Stand von 30 195,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, erreichte der MDAX einen Wert von 25 428,36 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 18,07 Prozent. Bei 31 754,30 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Zählern erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX
Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell AUTO1 (+ 4,46 Prozent auf 26,70 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,75 Prozent auf 35,84 EUR), Delivery Hero (+ 2,17 Prozent auf 22,10 EUR), Jungheinrich (+ 2,16 Prozent auf 35,00 EUR) und HOCHTIEF (+ 1,81 Prozent auf 337,00 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen PUMA SE (-3,53 Prozent auf 22,42 EUR), TAG Immobilien (-1,66 Prozent auf 13,04 EUR), HelloFresh (-1,36 Prozent auf 5,80 EUR), thyssenkrupp (-1,19 Prozent auf 9,12 EUR) und Lufthansa (-1,06 Prozent auf 8,57 EUR).
MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im MDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 588 753 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,922 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.
MDAX-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,46 erwartet. Die RTL-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,21 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
