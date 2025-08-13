Formycon Aktie

24,25EUR -0,85EUR -3,39%
Formycon

WKN DE: A1EWVY / ISIN: DE000A1EWVY8

13.08.2025 09:54:04

Formycon Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Formycon nach Qaurtalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Christian Ehmann hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Bestätigung des Jahresausblicks hervor. Das Unternehmen habe bereits zuvor auf die große Bedeutung des zweiten Halbjahres hingewiesen./mis/lew

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Formycon AG Buy
Unternehmen:
Formycon AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24,55 € 		Abst. Kursziel*:
62,93%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
64,95%
Analyst Name::
Christian Ehmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

