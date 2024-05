Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 schlussendlich schwächer

Der FTSE 100 bewegte sich im LSE-Handel letztendlich um 0,22 Prozent tiefer bei 8 321,16 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,585 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 339,23 Punkte an der Kurstafel, nach 8 339,23 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 339,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 263,77 Einheiten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 1,18 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 24.04.2024, stand der FTSE 100 bei 8 040,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, notierte der FTSE 100 bei 7 706,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.05.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 627,10 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 7,77 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Ocado Group (+ 6,16 Prozent auf 3,74 GBP), Marks Spencer (+ 2,26 Prozent auf 2,99 GBP), Intertek (+ 1,43 Prozent auf 50,25 GBP), Airtel Africa (+ 1,42 Prozent auf 1,21 GBP) und Phoenix Group (+ 1,41 Prozent auf 5,03 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen National Grid (-11,50 Prozent auf 8,89 GBP), RS Group (-2,57 Prozent auf 7,41 GBP), Fresnillo (-2,21 Prozent auf 5,96 GBP), Severn Trent (-2,16 Prozent auf 24,49 GBP) und Centrica (-1,91 Prozent auf 1,41 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 207 596 611 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 224,842 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Phoenix Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,88 Prozent, die höchste im Index.

