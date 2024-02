Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 verbucht Verluste

Am fünften Tag der Woche herrscht in New York ein ruhiger Handel.

Am Freitag tendiert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,11 Prozent leichter bei 17 825,33 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,044 Prozent höher bei 17 853,59 Punkten, nach 17 845,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 17 864,16 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 663,40 Zählern.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0,652 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 16.01.2024, den Wert von 16 830,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.11.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 15 833,17 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.02.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 12 442,48 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 7,75 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 041,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Applied Materials (+ 8,08 Prozent auf 202,83 USD), JDcom (+ 3,48 Prozent auf 24,38 USD), KLA-Tencor (+ 2,86 Prozent auf 671,05 USD), Lam Research (+ 2,65 Prozent auf 938,00 USD) und AstraZeneca (+ 2,65 Prozent auf 64,51 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Adobe (-5,41 Prozent auf 558,47 USD), Warner Bros Discovery (-2,56 Prozent auf 9,88 USD), Airbnb (-2,31 Prozent auf 154,04 USD), Lululemon Athletica (-2,08 Prozent auf 449,45 USD) und Gilead Sciences (-2,06 Prozent auf 71,86 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 10 924 308 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,827 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,84 zu Buche schlagen. Mit 6,81 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

