Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite verliert zum Start des Dienstagshandels

NASDAQ Composite-Handel am Morgen.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,61 Prozent leichter bei 14 753,06 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,671 Prozent tiefer bei 14 744,13 Punkten in den Handel, nach 14 843,77 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 14 716,71 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 14 763,44 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, mit 14 403,97 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 09.10.2023, den Wert von 13 484,24 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 09.01.2023, mit 10 635,65 Punkten bewertet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Juniper Networks (+ 22,37 Prozent auf 36,98 USD), Cutera (+ 17,02 Prozent auf 3,85 USD), Century Aluminum (+ 15,68 Prozent auf 12,32 USD), VOXX International A (+ 5,25 Prozent auf 11,02 USD) und Atrion (+ 3,08 Prozent auf 380,90 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Escalon Medical (-15,38 Prozent auf 0,22 USD), Trinity Biotech (-12,63 Prozent auf 0,47 USD), Neogen (-11,79 Prozent auf 17,50 USD), Corcept Therapeutics (-8,12 Prozent auf 25,23 USD) und JetBlue Airways (-5,90 Prozent auf 5,42 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 1 968 823 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2,572 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

2024 weist die Alliance Resource Partners LP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die CRESUD-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 42,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

