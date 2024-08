Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime am Nachmittag leichter

Um 15:42 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,31 Prozent leichter bei 1 843,61 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,046 Prozent schwächer bei 1 848,44 Punkten, nach 1 849,29 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 838,74 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 1 849,42 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 0,108 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, lag der ATX Prime bei 1 839,14 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 28.05.2024, bei 1 859,35 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor einem Jahr, am 28.08.2023, bei 1 582,67 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,56 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 889,08 Punkten. 1 664,49 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Flughafen Wien (+ 1,85 Prozent auf 55,00 EUR), UBM Development (+ 1,49 Prozent auf 20,50 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,40) Prozent auf 17,34 EUR), Polytec (+ 1,33 Prozent auf 3,05 EUR) und DO (+ 0,94 Prozent auf 150,20 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-8,73 Prozent auf 5,02 EUR), Rosenbauer (-1,90 Prozent auf 41,40 EUR), FACC (-1,78 Prozent auf 7,16 EUR), AMAG (-1,63 Prozent auf 24,20 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1,42 Prozent auf 8,36 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime ist die CA Immobilien-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 534 636 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 27,168 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at