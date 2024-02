Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI verbucht zum Handelsende Abschläge

Der SLI beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 1 796,30 Punkten. In den Freitagshandel ging der SLI 0,156 Prozent stärker bei 1 802,55 Punkten, nach 1 799,75 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 1 806,34 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 790,71 Punkten lag.

SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der SLI bereits um 0,295 Prozent. Vor einem Monat, am 09.01.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 775,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.11.2023, wies der SLI einen Wert von 1 678,21 Punkten auf. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 09.02.2023, bei 1 772,89 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 1,86 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 829,64 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell ams (+ 12,64 Prozent auf 2,20 CHF), Straumann (+ 1,91 Prozent auf 138,50 CHF), Alcon (+ 1,85 Prozent auf 67,26 CHF), VAT (+ 1,45 Prozent auf 425,60 CHF) und Sonova (+ 1,14 Prozent auf 283,40 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Nestlé (-2,98 Prozent auf 95,41 CHF), Lindt (-2,10 Prozent auf 11 180,00 CHF), Givaudan (-1,48 Prozent auf 3 591,00 CHF), Sandoz (-1,25 Prozent auf 27,68 CHF) und Holcim (-1,22 Prozent auf 64,82 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 19 418 254 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 273,821 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Mit 6,31 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at