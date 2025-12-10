Börse Europa in Grün: STOXX 50 beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Wie bereits am Vortag richtet sich der STOXX 50 auch aktuell in der Gewinnzone ein.

Um 09:12 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,06 Prozent stärker bei 4 808,44 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,068 Prozent auf 4 802,22 Punkte an der Kurstafel, nach 4 805,48 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 798,76 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 809,09 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,036 Prozent. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 10.11.2025, bei 4 781,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.09.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 555,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.12.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 402,17 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 10,82 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 897,91 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 921,71 Punkten.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell HSBC (+ 1,85 Prozent auf 10,88 GBP), Rio Tinto (+ 0,84 Prozent auf 55,75 GBP), UBS (+ 0,60 Prozent auf 33,44 CHF), Rolls-Royce (+ 0,59 Prozent auf 11,18 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,55 Prozent auf 59,00 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Rheinmetall (-1,86 Prozent auf 1 611,00 EUR), Richemont (-0,85 Prozent auf 168,60 CHF), Zurich Insurance (-0,79 Prozent auf 579,80 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,78 Prozent auf 536,60 EUR) und Novartis (-0,77 Prozent auf 106,00 CHF) unter Druck.

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 2 218 949 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 373,337 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

2025 hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

