BlackRock Aktie
WKN DE: A40PW4 / ISIN: US09290D1019
26.01.2026 12:19:00
Another cockroach? Why a private-credit fund run by BlackRock is getting hammered
A private credit fund tied to the world’s largest asset manager was getting hit hard in premarket trade after revealing its net asset value will be marked down by nearly one-fifth.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
