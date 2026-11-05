APA Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QQVE / ISIN: US03743Q1085
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05.11.2026 18:10:16
APA Q3 2026 Earnings Call Transcript
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Nachrichten zu APA Corporation Registered Shs
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02.11.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 am Montagnachmittag freundlich (finanzen.at)
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23.10.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 schwächelt mittags (finanzen.at)
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20.10.26
|Erste Schätzungen: APA informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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16.10.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
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16.10.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht am Freitagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
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08.10.26
|Schwacher Handel: Das macht der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
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08.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
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23.09.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu APA Corporation Registered Shs
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Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.