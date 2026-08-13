Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
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13.08.2026 22:16:00
Applied Materials Inc. Q3 Income Rises
(RTTNews) - Applied Materials Inc. (AMAT) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $2.538 billion, or $3.17 per share. This compares with $1.779 billion, or $2.22 per share, last year.
Excluding items, Applied Materials Inc. reported adjusted earnings of $2.795 billion or $3.50 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 24.8% to $9.115 billion from $7.302 billion last year.
Applied Materials Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.538 Bln. vs. $1.779 Bln. last year. -EPS: $3.17 vs. $2.22 last year. -Revenue: $9.115 Bln vs. $7.302 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 10.250 B Next quarter revenue guidance: $ 4.02
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