Applied Materials Inc. Q3 Income Rises

(RTTNews) - Applied Materials Inc. (AMAT) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $2.538 billion, or $3.17 per share. This compares with $1.779 billion, or $2.22 per share, last year.

Excluding items, Applied Materials Inc. reported adjusted earnings of $2.795 billion or $3.50 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 24.8% to $9.115 billion from $7.302 billion last year.

Applied Materials Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $2.538 Bln. vs. $1.779 Bln. last year. -EPS: $3.17 vs. $2.22 last year. -Revenue: $9.115 Bln vs. $7.302 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 10.250 B Next quarter revenue guidance: $ 4.02