Applied Materials Aktie

Applied Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865177 / ISIN: US0382221051

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19.09.2026 07:59:02

Applied Materials vs. Broadcom: Comparing Sales Growth Trajectories for These Artificial Intelligence Companies

Applied Materials (NASDAQ:AMAT) primarily develops specialized manufacturing equipment, engineering solutions, and factory automation software that it sells directly to global manufacturing clients who produce integrated circuits for consumer electronics and artificial intelligence systems.

While expanding its research ecosystem to eleven active industry engagements and announcing a joint development agreement to create optical lenses for smart glasses, it reported an operating margin of 34% for the quarter ended July 26, 2026.

Broadcom (NASDAQ:AVGO) designs, develops, and supplies a highly diverse portfolio of advanced semiconductor networking components and critical infrastructure software programs to large-scale global technology enterprises and telecommunications providers around the world.

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