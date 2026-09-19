Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
|
19.09.2026 07:59:02
Applied Materials vs. Broadcom: Comparing Sales Growth Trajectories for These Artificial Intelligence Companies
Applied Materials (NASDAQ:AMAT) primarily develops specialized manufacturing equipment, engineering solutions, and factory automation software that it sells directly to global manufacturing clients who produce integrated circuits for consumer electronics and artificial intelligence systems.
While expanding its research ecosystem to eleven active industry engagements and announcing a joint development agreement to create optical lenses for smart glasses, it reported an operating margin of 34% for the quarter ended July 26, 2026.
Broadcom (NASDAQ:AVGO) designs, develops, and supplies a highly diverse portfolio of advanced semiconductor networking components and critical infrastructure software programs to large-scale global technology enterprises and telecommunications providers around the world.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Applied Materials Inc.
|
18.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
18.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
18.09.26
|Keine Impulse: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag antriebslos (finanzen.at)
|
18.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: So steht der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
18.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 sackt am Freitagmittag ab (finanzen.at)
|
18.09.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
17.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Applied Materials-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
10.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Applied Materials-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)