Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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15.10.2026 20:56:00
Arianespace bereitet vierte Mission für Amazon.com vor
Arianespace bereitet den vierten Flug für Amazons Satellitenkonstellation Leo vor. Die europäische Rakete Ariane soll 36 neue Satelliten ins All bringen.
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Nachrichten zu Amazon
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16.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
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16.10.26
|Verluste in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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15.10.26
|NYSE-Handel: Dow Jones beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
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14.10.26
|NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
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14.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach (finanzen.at)
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13.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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12.10.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
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12.10.26
|Amazon-Aktie im Minus: Konzern plant Übernahme des KI-Startups Decart (dpa-AFX)
Analysen zu Amazon
|15.10.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
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|31.07.26
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Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.