INDUS Aktie
WKN: 620010 / ISIN: DE0006200108
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28.04.2026 17:07:22
Armstrong World Indus Q1 2026 Earnings Call Transcript
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Nachrichten zu INDUS AG
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22.04.26
|EQS-HV: INDUS Holding Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 03.06.2026 in Köln mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG (EQS Group)
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13.04.26
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31.03.26
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27.03.26
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27.03.26
|XETRA-Handel SDAX schwächelt zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
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24.03.26
|INDUS-Aktie steigt: Beteiligungsgesellschaft steigert Gewinn - vorsichtiger Ausblick für das laufende Jahr (dpa-AFX)
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24.03.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
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24.03.26
|ROUNDUP: Indus erwartet moderates Wachstum - Dividende angehoben (dpa-AFX)
Analysen zu WORLD CO. LTD. Registered Shs
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