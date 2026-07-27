ASML Aktie
WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100
|
27.07.2026 16:46:35
ASML Holding Stock Falls 5% Despite Ongoing Share Buyback Program
(RTTNews) - ASML Holding N.V. (ASML) shares fell $93.36, or 5.31 percent, to $1,663.73 on Monday, despite the semiconductor equipment maker reporting continued share repurchases under its ongoing buyback program.
The stock opened at $1,739.18 and traded between $1,665.93 and $1,746.70 during the session. It has traded in a 52-week range of $683.48 to $1,999.96 on the Nasdaq. Trading volume reached 0.87 million shares, compared with an average daily volume of 1.92 million shares.
The company disclosed that it repurchased 249,158 shares between July 20 and July 24, 2026, for a total value of approximately EUR 390.28 million. The purchases were made at weighted average prices ranging from EUR 1,544.50 to EUR 1,580.45 per share as part of the share buyback program announced on January 28, 2026.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ASML Holding NV NY Registered Shs
|
16:01
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ASML-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
14.07.26
|Ausblick: ASML stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ASML-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.06.26
|Erste Schätzungen: ASML legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
26.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ASML-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu ASML Holding NV NY Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|ASML Holding NV NY Registered Shs
|1 420,00
|-7,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFeuerpause im Iran: ATX beendet Handel schwach -- DAX geht deutlich höher in den Feierabend -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich von seiner schwächeren Seite. Der deutsche Aktienmarkt ging fester in die neue Woche. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den Märkten in Fernost ging es am Montag bergauf.