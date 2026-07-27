ASML Aktie

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WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100

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27.07.2026 16:46:35

ASML Holding Stock Falls 5% Despite Ongoing Share Buyback Program

(RTTNews) - ASML Holding N.V. (ASML) shares fell $93.36, or 5.31 percent, to $1,663.73 on Monday, despite the semiconductor equipment maker reporting continued share repurchases under its ongoing buyback program.

The stock opened at $1,739.18 and traded between $1,665.93 and $1,746.70 during the session. It has traded in a 52-week range of $683.48 to $1,999.96 on the Nasdaq. Trading volume reached 0.87 million shares, compared with an average daily volume of 1.92 million shares.

The company disclosed that it repurchased 249,158 shares between July 20 and July 24, 2026, for a total value of approximately EUR 390.28 million. The purchases were made at weighted average prices ranging from EUR 1,544.50 to EUR 1,580.45 per share as part of the share buyback program announced on January 28, 2026.

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ASML Holding NV NY Registered Shs 1 420,00 -7,79% ASML Holding NV NY Registered Shs

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