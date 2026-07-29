Nebius Aktie

Nebius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.07.2026 21:56:45

Astera Labs vs. Nebius: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?

Investors looking for exposure to the infrastructure powering artificial intelligence face a tough choice between Astera Labs (NASDAQ:ALAB) and Nebius (NASDAQ:NBIS) as both companies scale rapidly in 2026.Astera Labs focuses on specialized connectivity hardware and software that helps data centers manage massive AI workloads efficiently. Nebius Group provides a full-stack AI cloud platform designed for developers and researchers. While one sells the specialized components for data movement, the other provides the environment where AI models are trained and deployed.Astera Labs designs purpose-built connectivity solutions like PCIe and Ethernet for rack-scale AI infrastructure. It serves major hyperscalers and AI accelerator vendors among semiconductor stocks. Customer concentration adds a significant layer of risk to the business, as one end customer accounted for over 70% of revenue in 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Astera Labs Inc Registered Shs

mehr Nachrichten