Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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29.07.2026 21:56:45
Astera Labs vs. Nebius: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?
Investors looking for exposure to the infrastructure powering artificial intelligence face a tough choice between Astera Labs (NASDAQ:ALAB) and Nebius (NASDAQ:NBIS) as both companies scale rapidly in 2026.Astera Labs focuses on specialized connectivity hardware and software that helps data centers manage massive AI workloads efficiently. Nebius Group provides a full-stack AI cloud platform designed for developers and researchers. While one sells the specialized components for data movement, the other provides the environment where AI models are trained and deployed.Astera Labs designs purpose-built connectivity solutions like PCIe and Ethernet for rack-scale AI infrastructure. It serves major hyperscalers and AI accelerator vendors among semiconductor stocks. Customer concentration adds a significant layer of risk to the business, as one end customer accounted for over 70% of revenue in 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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