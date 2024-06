ATX aktuell: ATX klettert am Mittag

Der ATX notiert am vierten Tag der Woche im Plus.

Am Donnerstag erhöht sich der ATX um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,28 Prozent auf 3 657,95 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 118,396 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,051 Prozent höher bei 3 649,64 Punkten in den Handel, nach 3 647,77 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 3 643,05 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 660,13 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,863 Prozent nach unten. Der ATX wies vor einem Monat, am 06.05.2024, einen Wert von 3 614,61 Punkten auf. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.03.2024, bei 3 390,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.06.2023, lag der ATX-Kurs bei 3 127,62 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 7,21 Prozent. Bei 3 777,78 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Raiffeisen (+ 1,43 Prozent auf 16,99 EUR), CA Immobilien (+ 1,18 Prozent auf 30,82 EUR), Wienerberger (+ 0,94 Prozent auf 34,28 EUR), Erste Group Bank (+ 0,76 Prozent auf 44,83 EUR) und Österreichische Post (+ 0,49 Prozent auf 30,85 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Lenzing (-0,88 Prozent auf 33,70 EUR), OMV (-0,58 Prozent auf 40,80 EUR), voestalpine (-0,53 Prozent auf 26,14 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,27 Prozent auf 37,25 EUR) und Andritz (-0,17 Prozent auf 57,25 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 144 283 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 26,473 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Unter den ATX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at