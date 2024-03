ATX aktuell: ATX legt am Mittag zu

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,02 Prozent fester bei 3 454,52 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 109,922 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,020 Prozent auf 3 453,18 Punkte an der Kurstafel, nach 3 453,88 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 3 458,93 Punkte, das Tagestief hingegen 3 439,52 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 1,29 Prozent. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 20.02.2024, bei 3 395,14 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 20.12.2023, einen Stand von 3 397,62 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.03.2023, wies der ATX einen Stand von 3 140,90 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 1,25 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 3 489,80 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 305,62 Punkten.

ATX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Lenzing (+ 10,17 Prozent auf 29,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 5,32 Prozent auf 44,55 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,65 Prozent auf 23,20 EUR), Österreichische Post (+ 0,32 Prozent auf 31,20 EUR) und CA Immobilien (+ 0,31 Prozent auf 32,25 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen AT S (AT&S) (-0,98 Prozent auf 16,24 EUR), Raiffeisen (-0,92 Prozent auf 19,34 EUR), Telekom Austria (-0,65 Prozent auf 7,61 EUR), EVN (-0,61 Prozent auf 24,25 EUR) und Vienna Insurance (-0,53 Prozent auf 28,10 EUR).

Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX weist die Lenzing-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 107 890 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX mit 23,555 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

2024 verzeichnet die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,48 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at