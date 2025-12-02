ATX
ATX aktuell: So performt der ATX am Dienstagnachmittag
Der ATX gewinnt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr 0,31 Prozent auf 5 061,06 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 147,250 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,046 Prozent schwächer bei 5 043,07 Punkten in den Handel, nach 5 045,37 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX lag heute bei 5 042,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 074,48 Punkten erreichte.
ATX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Wert von 4 808,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.09.2025, wies der ATX 4 592,65 Punkte auf. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 02.12.2024, den Stand von 3 535,50 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 38,40 Prozent nach oben. Bei 5 074,48 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 481,22 Punkten.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Erste Group Bank (+ 2,98 Prozent auf 96,80 EUR), PORR (+ 0,95 Prozent auf 31,85 EUR), BAWAG (+ 0,78 Prozent auf 117,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,63 Prozent auf 32,10 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,54 Prozent auf 14,96 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil DO (-2,82 Prozent auf 186,40 EUR), Andritz (-2,15 Prozent auf 61,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,95 Prozent auf 27,65 EUR), Wienerberger (-1,40 Prozent auf 29,62 EUR) und CPI Europe (-0,77 Prozent auf 15,38 EUR).
Welche Aktien im ATX den größten Börsenwert aufweisen
Im ATX sticht die Erste Group Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 151 038 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 36,564 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus
Im ATX präsentiert die CPI Europe-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
