ATX
|
5 071,68
|
26,31
|
0,52 %
ATX aktuell
|
02.12.2025 17:58:43
ATX-Handel aktuell: ATX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester
Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,52 Prozent fester bei 5 071,68 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 147,250 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,046 Prozent leichter bei 5 043,07 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 045,37 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX bei 5 042,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 074,48 Punkten.
ATX-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der ATX einen Stand von 4 808,16 Punkten auf. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, bei 4 592,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, bewegte sich der ATX bei 3 535,50 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 38,69 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 5 074,48 Punkte. Bei 3 481,22 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Erste Group Bank (+ 3,72 Prozent auf 97,50 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,19 Prozent auf 32,60 EUR), BAWAG (+ 1,38 Prozent auf 117,70 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,08 Prozent auf 15,04 EUR) und STRABAG SE (+ 0,91 Prozent auf 77,90 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil DO (-3,44 Prozent auf 185,20 EUR), Wienerberger (-1,80 Prozent auf 29,50 EUR), CPI Europe (-1,42 Prozent auf 15,28 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,24 Prozent auf 27,85 EUR) und Andritz (-1,20 Prozent auf 61,90 EUR).
Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 505 522 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 36,564 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick
Die CPI Europe-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
