ATX im Blick 02.12.2025 12:27:27

Pluszeichen in Wien: Gewinne im ATX

Pluszeichen in Wien: Gewinne im ATX

Der ATX verbucht am Mittag Zuwächse.

Um 12:10 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,36 Prozent fester bei 5 063,72 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 147,250 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,046 Prozent auf 5 043,07 Punkte an der Kurstafel, nach 5 045,37 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 042,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 069,82 Einheiten.

ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 4 808,16 Punkten auf. Der ATX lag vor drei Monaten, am 02.09.2025, bei 4 592,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.12.2024, wies der ATX 3 535,50 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 38,47 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 5 069,82 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 481,22 Punkten.

Tops und Flops im ATX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Erste Group Bank (+ 2,66 Prozent auf 96,50 EUR), BAWAG (+ 1,12 Prozent auf 117,40 EUR), Lenzing (+ 0,84) Prozent auf 24,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,67 Prozent auf 14,98 EUR) und STRABAG SE (+ 0,52 Prozent auf 77,60 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil DO (-2,19 Prozent auf 187,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,77 Prozent auf 27,70 EUR), Andritz (-1,52 Prozent auf 61,70 EUR), AT S (AT&S) (-1,25 Prozent auf 31,50 EUR) und OMV (-0,87 Prozent auf 48,10 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 88 539 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 36,564 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,55 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
