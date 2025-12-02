ATX

5 056,35
10,98
0,22 %
<
ATX im Fokus 02.12.2025 09:29:51

ATX-Handel aktuell: ATX verbucht zum Start des Dienstagshandels Zuschläge

Das macht der ATX am Dienstag.

Um 09:12 Uhr springt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,14 Prozent auf 5 052,59 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 147,250 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,046 Prozent tiefer bei 5 043,07 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 045,37 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 5 055,65 Punkte, das Tagestief hingegen 5 042,00 Zähler.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 4 808,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.09.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 592,65 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 02.12.2024, stand der ATX noch bei 3 535,50 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 38,17 Prozent. Bei 5 055,65 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 481,22 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Erste Group Bank (+ 1,54 Prozent auf 95,45 EUR), PORR (+ 1,11 Prozent auf 31,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,06 Prozent auf 28,50 EUR), DO (+ 0,42 Prozent auf 192,60 EUR) und Österreichische Post (+ 0,16 Prozent auf 30,70 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Andritz (-1,20 Prozent auf 61,90 EUR), AT S (AT&S) (-1,10 Prozent auf 31,55 EUR), CPI Europe (-0,65 Prozent auf 15,40 EUR), Lenzing (-0,63 Prozent auf 23,65 EUR) und Wienerberger (-0,60 Prozent auf 29,86 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 31 958 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 36,564 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,95 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Indizes in diesem Artikel

ATX 5 057,59 0,24%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX legen zu -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Dienstag im Verlauf fester. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

