ATX-Handel aktuell: ATX verbucht zum Start des Dienstagshandels Zuschläge

Um 09:12 Uhr springt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,14 Prozent auf 5 052,59 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 147,250 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,046 Prozent tiefer bei 5 043,07 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5 045,37 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 5 055,65 Punkte, das Tagestief hingegen 5 042,00 Zähler.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 4 808,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.09.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 592,65 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 02.12.2024, stand der ATX noch bei 3 535,50 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 38,17 Prozent. Bei 5 055,65 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 481,22 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Erste Group Bank (+ 1,54 Prozent auf 95,45 EUR), PORR (+ 1,11 Prozent auf 31,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,06 Prozent auf 28,50 EUR), DO (+ 0,42 Prozent auf 192,60 EUR) und Österreichische Post (+ 0,16 Prozent auf 30,70 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil Andritz (-1,20 Prozent auf 61,90 EUR), AT S (AT&S) (-1,10 Prozent auf 31,55 EUR), CPI Europe (-0,65 Prozent auf 15,40 EUR), Lenzing (-0,63 Prozent auf 23,65 EUR) und Wienerberger (-0,60 Prozent auf 29,86 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 31 958 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 36,564 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,95 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

