CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|Profitables CA Immobilien-Investment?
|
18.11.2025 10:03:39
ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CA Immobilien-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien Handel mit der CA Immobilien-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren CA Immobilien-Anteile an diesem Tag 22,50 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die CA Immobilien-Aktie investiert hätte, hätte er nun 44,444 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 052,44 EUR, da sich der Wert einer CA Immobilien-Aktie am 17.11.2025 auf 23,68 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,24 Prozent erhöht.
Der CA Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 2,14 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG
Nachrichten zu CA Immobilienmehr Nachrichten
|
17.11.25
|Handel in Wien: ATX Prime verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwache Performance in Wien: ATX fällt am Montagmittag (finanzen.at)
|
14.11.25