ATX-Papier CA Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CA Immobilien-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in CA Immobilien-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien Handel mit der CA Immobilien-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren CA Immobilien-Anteile an diesem Tag 22,50 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die CA Immobilien-Aktie investiert hätte, hätte er nun 44,444 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 052,44 EUR, da sich der Wert einer CA Immobilien-Aktie am 17.11.2025 auf 23,68 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,24 Prozent erhöht.

Der CA Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 2,14 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at