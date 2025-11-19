CA Immobilien Aktie
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
|Anpassungen Führungsebene
|
19.11.2025 16:18:00
CA Immo-Aktie leichter: Sternlicht folgt Smith als Aufsichtsrat
Die Mehrheitsaktionärin SOF-11 Klimt CAI S.a.r.l. hat Barry Sternlicht entsandt "und damit von ihrem Entsendungsrecht aus den gehaltenen Namensaktien Gebrauch gemacht", wie die CA Immo Dienstagabend schriftlich mitteilte. Sternlicht, Chairman und CEO der Starwood Capital Group, folgt auf David Smith, der von seinem Mandat abberufen wurde.
Die CA Immo-Aktie notiert in Wien zeitweise 0,85 Prozent tiefer bei 23,44 Euro.
APA
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: CA Immobilien Anlagen AG
Nachrichten zu CA Immobilienmehr Nachrichten
|
19.11.25
|Freundlicher Handel: ATX Prime steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
19.11.25
|Mittwochshandel in Wien: Letztendlich Gewinne im ATX (finanzen.at)
|
19.11.25
|Zuversicht in Wien: ATX Prime am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
19.11.25
|Handel in Wien: ATX am Mittwochnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
19.11.25