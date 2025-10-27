ATX-Papier DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DO-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der DO-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 82,34 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die DO-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 121,448 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 217,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26 354,14 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 163,54 Prozent vermehrt.

Am Markt war DO jüngst 2,38 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at