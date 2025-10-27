Österreichische Post Aktie

WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4

<
ATX im Fokus 27.10.2025 09:29:38

ATX aktuell: ATX verbucht zum Start Gewinne

Das macht das Börsenbarometer in Wien morgens.

Der ATX steigt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,22 Prozent auf 4 676,60 Punkte. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 137,311 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 4 666,25 Punkten, nach 4 666,25 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 4 686,77 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 665,72 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der ATX einen Wert von 4 654,25 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der ATX mit 4 575,47 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, stand der ATX bei 3 583,16 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 27,89 Prozent zu Buche. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 857,40 Punkten. Bei 3 481,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 5,13 Prozent auf 31,75 EUR), Vienna Insurance (+ 0,68 Prozent auf 44,70 EUR), Österreichische Post (+ 0,67 Prozent auf 29,90 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,63 Prozent auf 12,74 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,49 Prozent auf 82,70 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen EVN (-0,60 Prozent auf 24,75 EUR), Lenzing (-0,58 Prozent auf 25,75 EUR), Andritz (-0,47 Prozent auf 63,00 EUR), DO (-0,46 Prozent auf 216,00 EUR) und OMV (-0,22 Prozent auf 46,06 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der AT S (AT&S)-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 32 860 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 31,943 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,56 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,37 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Die Tops und Flops im ATX
Zum ATX-Chart
Zur ATX-Realtime-Indikation

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

28.03.25 Österreichische Post accumulate Erste Group Bank
13.09.24 Österreichische Post Erste Group Bank
13.02.24 Österreichische Post neutral Erste Group Bank
24.02.23 Österreichische Post neutral Erste Group Bank
19.05.22 Österreichische Post Erste Group Bank
