ATX aktuell: ATX verbucht zum Start Gewinne

Der ATX steigt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,22 Prozent auf 4 676,60 Punkte. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 137,311 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der ATX 0,000 Prozent fester bei 4 666,25 Punkten, nach 4 666,25 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 4 686,77 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 665,72 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der ATX einen Wert von 4 654,25 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der ATX mit 4 575,47 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, stand der ATX bei 3 583,16 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 27,89 Prozent zu Buche. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 857,40 Punkten. Bei 3 481,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 5,13 Prozent auf 31,75 EUR), Vienna Insurance (+ 0,68 Prozent auf 44,70 EUR), Österreichische Post (+ 0,67 Prozent auf 29,90 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,63 Prozent auf 12,74 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,49 Prozent auf 82,70 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen EVN (-0,60 Prozent auf 24,75 EUR), Lenzing (-0,58 Prozent auf 25,75 EUR), Andritz (-0,47 Prozent auf 63,00 EUR), DO (-0,46 Prozent auf 216,00 EUR) und OMV (-0,22 Prozent auf 46,06 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der AT S (AT&S)-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 32 860 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 31,943 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,56 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,37 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at