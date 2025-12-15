Lenzing Aktie

Lenzing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lenzing-Performance im Blick 15.12.2025 10:04:02

ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lenzing-Investment von vor einem Jahr eingebracht

ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lenzing-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Lenzing-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 15.12.2024 wurde die Lenzing-Aktie via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Lenzing-Anteile bei 29,80 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 335,570 Lenzing-Papiere. Die gehaltenen Lenzing-Papiere wären am 12.12.2025 7 550,34 EUR wert, da der Schlussstand 22,50 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 24,50 Prozent verringert.

Lenzing erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 868,91 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Lenzing AG

Nachrichten zu Lenzing AGmehr Nachrichten