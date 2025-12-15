Lenzing Aktie
ATX-Papier Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lenzing-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Am 15.12.2024 wurde die Lenzing-Aktie via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Lenzing-Anteile bei 29,80 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 335,570 Lenzing-Papiere. Die gehaltenen Lenzing-Papiere wären am 12.12.2025 7 550,34 EUR wert, da der Schlussstand 22,50 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 24,50 Prozent verringert.
Lenzing erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 868,91 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
