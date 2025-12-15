ATX
|
5 171,05
|
67,89
|
1,33 %
|Index im Blick
|
15.12.2025 17:58:58
Starker Wochentag in Wien: ATX zum Handelsende in der Gewinnzone
Am Montag notierte der ATX via Wiener Börse letztendlich 1,33 Prozent stärker bei 5 171,05 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 149,540 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,014 Prozent stärker bei 5 103,87 Punkten in den Handel, nach 5 103,16 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 5 103,21 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 5 172,88 Einheiten.
So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 4 853,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 645,88 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, wies der ATX einen Wert von 3 647,82 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 41,41 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 184,82 Punkten. Bei 3 481,22 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Vienna Insurance (+ 4,55 Prozent auf 62,00 EUR), DO (+ 3,81 Prozent auf 196,00 EUR), STRABAG SE (+ 2,81 Prozent auf 80,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,70 Prozent auf 15,24 EUR) und BAWAG (+ 2,31 Prozent auf 124,10 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Lenzing (-1,56 Prozent auf 22,15 EUR), Österreichische Post (-1,29 Prozent auf 30,70 EUR), CA Immobilien (-0,35 Prozent auf 22,64 EUR), Verbund (-0,16 Prozent auf 61,50 EUR) und voestalpine (+ 0,10 Prozent auf 38,88 EUR).
Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 389 436 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 37,088 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,41 erwartet. Im Index weist die OMV-Aktie mit 9,16 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 171,05
|1,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit moderaten Verlusten -- ATX schließt stärker -- DAX beendet Handel leicht im Plus -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt knappe Gewinne verbuchte. Die Wall Street präsentiert sich etwas schwächer. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.