Starker Wochentag in Wien: ATX zum Handelsende in der Gewinnzone

Am Montag notierte der ATX via Wiener Börse letztendlich 1,33 Prozent stärker bei 5 171,05 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 149,540 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,014 Prozent stärker bei 5 103,87 Punkten in den Handel, nach 5 103,16 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 103,21 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 5 172,88 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 4 853,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 645,88 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, wies der ATX einen Wert von 3 647,82 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 41,41 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 184,82 Punkten. Bei 3 481,22 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell Vienna Insurance (+ 4,55 Prozent auf 62,00 EUR), DO (+ 3,81 Prozent auf 196,00 EUR), STRABAG SE (+ 2,81 Prozent auf 80,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,70 Prozent auf 15,24 EUR) und BAWAG (+ 2,31 Prozent auf 124,10 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Lenzing (-1,56 Prozent auf 22,15 EUR), Österreichische Post (-1,29 Prozent auf 30,70 EUR), CA Immobilien (-0,35 Prozent auf 22,64 EUR), Verbund (-0,16 Prozent auf 61,50 EUR) und voestalpine (+ 0,10 Prozent auf 38,88 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 389 436 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 37,088 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,41 erwartet. Im Index weist die OMV-Aktie mit 9,16 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

