Gewinne in Wien: ATX am Nachmittag in der Gewinnzone
Der ATX gewinnt im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr 1,15 Prozent auf 5 161,89 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 149,540 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,014 Prozent auf 5 103,87 Punkte an der Kurstafel, nach 5 103,16 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 172,88 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 103,21 Punkten.
ATX-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 4 853,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.09.2025, wurde der ATX auf 4 645,88 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.12.2024, den Stand von 3 647,82 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 41,16 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 5 184,82 Punkten. Bei 3 481,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Vienna Insurance (+ 3,37 Prozent auf 61,30 EUR), DO (+ 2,75 Prozent auf 194,00 EUR), STRABAG SE (+ 2,43 Prozent auf 80,20 EUR), BAWAG (+ 1,90 Prozent auf 123,60 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1,89 Prozent auf 15,12 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Österreichische Post (-0,96 Prozent auf 30,80 EUR), voestalpine (-0,72 Prozent auf 38,56 EUR), Lenzing (-0,44 Prozent auf 22,40 EUR), Verbund (-0,32 Prozent auf 61,40 EUR) und CPI Europe (-0,13 Prozent auf 15,14 EUR).
Die meistgehandelten ATX-Aktien
Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 133 847 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37,088 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,41 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,16 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
